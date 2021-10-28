Ампутации проводили в частных больницах

Кроме того, оказалось, что врач, вероятно, не имел подходящей для таких оперативных вмешательств квалификации. Детали скандала раскрыло Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) для издания Middle East Eye. В расследовании участвовали также украинские журналисты.

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Расследование содержит показания врачей, медицинских работников, пациентов и их семей. Известно, что ампутации проводили в частных больницах Йемена. Среди пациентов были также дети и другие пострадавшие от боевых действий.

Нужные процедуры заменяли ампутацией, потому что она больше оплачивалась

В ходе расследования выяснилось, что медицинский персонал, который согласовывал и проводил операции, не придерживался надлежащих процедур. В частности, принятие решения об ампутации тремя независимыми специалистами – врачом общей практики, ортопедом и сосудистым хирургом.

Внимание! Расследователи опровергли целесообразность десятков операций по ампутации в трех больницах йеменского прифронтового города Таиз в период с 2016 по 2018 годы.

Резкий рост ампутаций в указанный период мог быть связан только с финансовой выгодой.

Финансирование осуществляла правительственная организация из Саудовской Аравии – KSrelief. За каждую операцию агентство платило 4 тысячи долларов.

В исследовании говорится, что врачи скорее отдавали предпочтение ампутациям, чем другим процедурам (такие могли бы позволить людям полностью выздороветь и одновременно сохранить поврежденные конечности), ведь это было дешевле, а также из-за нехватки специалистов необходимой специализации.

Доказательства расследователей

Расследователи нашли три медицинских заключения о разрешении на операцию одному из пострадавших от войны в Йемене, которые были подписаны врачом-гражданином Украины. Этот мужчина тоже проводил ампутации. В одном из документов он значился как врач общей практики, во втором – специалист-ортопед, третьем – сосудистый специалист.

Журналисты обнаружили не менее 44 таких медицинских заключений.

Также в расследовании ссылаются на письмо-распоряжение Министерства здравоохранения Украины, которое ставит под сомнение достоверность справки о том, что этот врач проходил обучение по ортопедии и травматологии в медицинском учреждении Киева. Оно было получено в ответ на запрос чиновников города Таиз.