Достаточно нескольких часов: создали первую в мире нержавеющую сталь, которая убивает вирусы

Ученые разработали первую в мире нержавеющую сталь, которая убивает на своей поверхности вирусы, в частности SARS-CoV-2. Для нейтрализации вируса достаточно всего несколько часов.

Так, благодаря корректировке химического состава и микроструктуры нержавеющей стали она за 3 часа может инактивировать коронавирус SARS-CoV-2 на 99,75%. Разработка принадлежит ученым из Университета Гонконга.

К теме Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

Руководитель научной группы Хуан Минсинь рассказал, что антимикробные свойства их сплава с добавлением меди остаются долгосрочными. Эффект должен сохраняться даже в том случае, если сталь будет постоянно повреждаться в процессе эксплуатации.

Новый сплав имеет повышенное содержание меди (более 10%), что придает ему антибактериальные свойства,

– рассказал Хуан Минсинь.

К тому же металл проводят с использованием технологии порошковой металлургии, благодаря чему можно снизить затраты.

Исследования на коронавирусе:

Сплав может инактивировать 99,75% SARS-CoV-2 в течение 3 часов,

И 99,99% вируса за 6 часов.

Это может оказаться полезным для снижения риска перекрестного заражения через дверные ручки, кнопки лифта и другие поверхности, которые окружают нас.

Не только коронавирус: от чего еще может защитить новая сталь

Новая нержавеющая сталь может защитить и от других болезнетворных микробов. Она продемонстрировала отличную способность к уничтожению таких опасных микроорганизмов, как вирус гриппа H1N1 и бактерии Escherichia coli (кишечная палочка).

Разработчики убеждают, что новый вид стали уже можно запускать в массовое производство. Ее появление на рынке ожидают примерно через 6 месяцев. Сейчас исследователи ведут переговоры с представителями промышленной сферы, чтобы делать из этого сплава лифтовые кнопки, дверные ручки и поручни.