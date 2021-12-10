Достаточно нескольких часов: создали первую в мире нержавеющую сталь, которая убивает вирусы
Источник:South China Morning Post
Ученые разработали первую в мире нержавеющую сталь, которая убивает на своей поверхности вирусы, в частности SARS-CoV-2. Для нейтрализации вируса достаточно всего несколько часов.
Так, благодаря корректировке химического состава и микроструктуры нержавеющей стали она за 3 часа может инактивировать коронавирус SARS-CoV-2 на 99,75%. Разработка принадлежит ученым из Университета Гонконга.
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Руководитель научной группы Хуан Минсинь рассказал, что антимикробные свойства их сплава с добавлением меди остаются долгосрочными. Эффект должен сохраняться даже в том случае, если сталь будет постоянно повреждаться в процессе эксплуатации.
Новый сплав имеет повышенное содержание меди (более 10%), что придает ему антибактериальные свойства,
– рассказал Хуан Минсинь.
К тому же металл проводят с использованием технологии порошковой металлургии, благодаря чему можно снизить затраты.
Исследования на коронавирусе:
- Сплав может инактивировать 99,75% SARS-CoV-2 в течение 3 часов,
- И 99,99% вируса за 6 часов.
Это может оказаться полезным для снижения риска перекрестного заражения через дверные ручки, кнопки лифта и другие поверхности, которые окружают нас.
Не только коронавирус: от чего еще может защитить новая сталь
Новая нержавеющая сталь может защитить и от других болезнетворных микробов. Она продемонстрировала отличную способность к уничтожению таких опасных микроорганизмов, как вирус гриппа H1N1 и бактерии Escherichia coli (кишечная палочка).
Разработчики убеждают, что новый вид стали уже можно запускать в массовое производство. Ее появление на рынке ожидают примерно через 6 месяцев. Сейчас исследователи ведут переговоры с представителями промышленной сферы, чтобы делать из этого сплава лифтовые кнопки, дверные ручки и поручни.