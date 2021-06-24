Достаточно нескольких секунд: как передается штамм коронавируса Дельта

В Австралии предупредили, что для передачи коронавируса Дельта больше не нужно 15 минут контакта с инфицированным, как это было с первоначальными вариантами SARS-CoV-2. Сейчас коронавирус может передаться даже во время мгновенного контакта с больным.

Дельта-вариант коронавируса может передаться через несколько секунд. Об этом рассказал главный медицинский работник штата Новый Южный Уэльс Керри Чант.

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Человеку понадобилось всего несколько секунд, чтобы заразиться COVID-19, когда незнакомец прошел мимо, делая покупки в Bondi Junction Westfield.

Специалисты не смогли увидеть точную точку пересечения этих двух людей, но они точно знают, что они и находились на расстоянии 20 метров друг от друга. Поэтому есть подозрение, что они все же пересеклись.

Вирусолог из Университета Гриффита Лара Эрреро объяснила, что таким образом действительно можно заболеть. Но для этого необходимо, чтобы вирус "задержался в воздухе".

Но данные на сегодня позволяют предположить, что если бы это был выходной штамм, уханьский, он бы не передался так быстро. И у штамма Альфа было бы меньше шансов, но Дельта, безусловно, выглядит так, будто это сегодня штамм, который передается быстрее всего,

– рассказала она.

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, более трудное. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

Главный санитарный врач Квинсленда Жаннетт Янг предупредила, что в некоторых случаях можно наблюдать "очень скоротечный контакт".

Если вы помните, в начале этой пандемии я говорила, что 15 минут тесного контакта вызывают беспокойство. Теперь, похоже, это от 5 до 10 секунд. Это вызывает беспокойство – риск сейчас намного выше, чем год назад,

– заявила она.

Что следует знать о штамме Дельта: основное

Источник: Минздрав Украины

В целом этот штамм коронавируса обнаружили уже в более чем 90 странах мира. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.

23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванным новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.