Алкотестер, известный как Bubbler, может обнаруживать вирусную РНК для диагностики коронавируса. Кроме этого, Bubbler может штрихкодировать ДНК вируса, что позволяет в дальнейшем использовать образцы пациента для секвенирования.

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Напомним, что секвенирование дает дополнительную информацию, в частности о вирусной нагрузке в организме и идентичности штамма.

В чем особенность дыхательного теста и зачем он нужен

Обнаружение вирусов с помощью Bubbler аналогично тесту ПЦР с мазками из больниц. Но кроме обнаружения вируса, он указывает на показатель риска заражения, поскольку обнаруживает вирусные частицы, переносимые воздухом.

Если подробнее – образцы из носогорла могут давать положительный результат в течение нескольких месяцев после заражения, поскольку они обнаруживают фрагменты вирусной РНК в клетках. Bubbler же может определить, заразен ли человек или нет.

Как тестировали устройство

Ученые обследовали 70 пациентов, проходивших лечение в отделении неотложной помощи больницы Род-Айленда в период с мая 2020 года по январь 2021 года.

В ходе исследования ученые протестировали образцы из трех точек дыхательных путей: из языка (слюна), носогорла (мазок для ПЦР теста) и изо рта, а если точнее – по дыханию длительностью в 15 секунд.

Результаты исследования

Исследование показало, что SARS-CoV-2 можно легко обнаружить в выдыхаемом воздухе. Вирусная РНК более обогащена в дыхании по сравнению с образцами из полости рта.

Заметим, что ПЦР тестирование анализирует клетки, участвующие в репликации SARS-CoV-2, а образцы по дыханию не содержат такой информации. Это говорит о том, что вирусный сигнал, обнаруженный у Bubbler, походит от активных вирусных частиц. То есть, непосредственно обнаруживает, может ли человек инфицировать других.