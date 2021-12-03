Некоторые люди могут контролировать свои сновидения и хорошо запоминать, что им приснилось. Но большинству нужно приложить усилия, чтобы видеть осознанные сны.

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О контролируемых снах рассказал нейробиолог, научный писатель и автор книг Кристиан Джарретт.

Что известно об осознанных сновидениях? Так называется тип снов, в котором человек осознает, что ему снится, и понимает, что спит. В таком сне можно контролировать свои действия и влиять на дальнейшее развитие сюжета сновидения. Также осознанные сны называют ясным, управляемым или творческим сновидением.

Джарретт рассказал, как стать режиссером собственного сна с помощью 3 методов.

"Тестирование на реальность"

Первый метод предлагает создать своеобразную привычку – проверять, спите вы или нет. Например, можно щипнуть себя или проверить, проходят ли пальцы руки сквозь другую ладонь.

Это может показаться странным, но идея состоит в том, что если вы привыкнете делать это во время бодрствования, вы, скорее всего, попробуете делать это во время сна. Когда вы это все же сделаете во сне, осознаете, что вы спите – и сон станет осознанным,

– сказал Джарретт.



Проверяйте, не спите ли вы / Фото Unsplash

Техника "Возвращение в кровать"

Второй метод под названием WBTB предполагает то, что вам нужно ставить будильник за несколько часов до вашего нормального времени просыпания. Не надо вставать так рано – позвольте уснуть себе после такого будильника.

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Нейробиолог объяснил, что сознательные сновидения происходят во время быстрого сна – стадии, когда обычно что-то может присниться человеку. Отрывая себя от стадии глубокого сна, вы запускаете быстрый процесс, который поможет контролировать сны.

Проснувшись, вы позволяете себе снова заснуть, но с возобновленным намерением осознать сон,

– добавил Джарретт.



Заводите будильник на несколько часов раньше, чтобы снова заснуть / Фото Unsplash

Мантры-аффирмации

Последний метод заключается в том, что человек говорит себе: "В следующий раз, когда я засну, я буду помнить, что я сплю".

Джарретт советует использовать мантру перед сном, или же сочетать ее с WBTB рано утром.

Настраивание себя на сознательные сновидения / Фото Unsplash