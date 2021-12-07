Достойные зарплаты медиков будут потом, – Ляшко назвал приоритеты на 2022 год

Виктор Ляшко рассказал о приоритетах Министерства здравоохранения Украины на 2022 год. В частности, речь идет об обеспечении рыночных заработных плат медицинских работников.

Об этом министр здравоохранения сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он рассказал, что в программу медицинской гарантии добавили 34 миллиарда гривен. Это для того, чтобы сделать базовый уровень зарплаты для врача 20 тысяч гривен, а для медицинской сестры – 13 500 гривен, и от этого двигаться дальше.

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Заложили фундамент роста заработных плат, – Ляшко

"Мы не просто даем, как это было раньше, через тарифную сетку. Мы даем через тариф. То есть эти 20 тысяч и 13 500 гривен придут к врачу через предоставление медицинской услуги, в заведение здравоохранения. В заведении – уже будет заработная плата ", – сказал министр.

Приоритетом 2022 года мы для себя определили обеспечение рыночных заработных плат, затем будем идти к достойным зарплатам медицинских работников,

– заявил Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко отметил, что зарплата врачей на рынке в среднем была 500 долларов, у медицинской сестры – в два раза меньше. Поэтому в Украине заложили рыночную, и она увеличивается, однако, отметил министр, должна быть достойной.

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"Престижность профессии врача должна ощущаться в действиях власти. Поэтому мы закладываем сегодня рост заработных плат с последующим его увеличением. Мы заложили фундамент", – сказал министр здравоохранения.

Планы по закупке оборудования

Также он отметил, что в планах – инфраструктурные изменения. Они начнутся в 2022 году и закончатся к концу 2023 года, речь идет как о строительстве, так и о техническом переоснащении.

Заложены деньги как для финансовых кредитных соглашений, так и для прямых закупок медицинского оборудования. По словам главы Минздрава, говорится о крупногабаритном дорогостоящем оборудовании, в частности:

линейные ускорители;

МРТ (магнитно-резонансная томография);

КТ (компьютерная томография).

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