Недавно в Украине закончилась вакцина Moderna, поэтому для второй дозы можно использовать Pfizer. Но СМИ сообщали, что пока в "Дия" нельзя получить такой сертификат, поскольку в Минздраве еще вроде бы работают над этим.

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Виктор Ляшко заявил, что это фейк и соответствующие сертификаты выдаются не только после смешивания Moderna с Pfizer, но и в случае миксования Astrazeneca с Pfizer.

Виктор Ляшко "Сертификаты выдаются. Вакцины разрешено миксовать, в частности мРНК вакцины, это предусмотрено все в "Дие"... сертификаты подтягиваются и выдаются. Нет никаких проблем – алгоритм, который подтягивает из Минздрава, предполагает такое миксование, которое указано в инструкции производителя и принято в Минздраве".

Почему второй дозы Moderna не хватило на всех привитых

Вакцины Moderna привезли 2 миллиона доз. Ляшко объяснил, что первый миллион выделили на первую дозу, а второй миллион – на вторую.

По словам министра, у некоторых людей, которые сделали первую дозу Moderna, не получилось сделать вторую дозу вовремя – к примеру, человек мог заболеть или уехать в командировку. Поэтому, как подытожил Ляшко, лишь "небольшое число людей получили первую дозу Moderna, понимая, что на второй дозой будет другая мРНК-вакцина Pfizer".