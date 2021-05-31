Но на самом деле здоровое питание достаточно доступно. На прилавках магазинов так много здоровой, вкусной и достаточно недорогой еды, благодаря которой можно с легкостью похудеть или поддерживать вес. И эти продукты точно стоят не больше, чем сосиски и колбаски.

К теме Каких болезней поможет избежать правильное питание

Корзина здорового питания: что приобрести в магазине, но не за все деньги

Каши являются важным источником энергии, клетчатки и сложных углеводов. Кроме этого, они содержат в себе оптимальное соотношение витаминов и микроэлементов. Покупайте крупы в простой упаковке и тщательно изучайте состав – в нем должна быть только крупа. Также не стоит брать каши быстрого запаривания, поскольку они содержат гораздо меньше клетчатки. Соответственно, они не так полезны и дольше перевариваются.

Простые каши, которые можно и нужно есть:

овсянка,

гречка,

перловка.

Хорошим источником энергии является бурый рис. И хотя он несколько дороже белого, последний часто употреблять не стоит, поскольку там высокий гликемический индекс, и он накапливает в организме неорганический мышьяк. Таким образом, либо бурый рис, либо можно и без него.

Проголодались и устали от фастфудов? Закажите полезную еду на дом или в офис с помощью Rocket. Имея карту eVisa от OTP Bank, вы сэкономите 50% стоимости доставки!

Яйца – достаточно бюджетный и полезный продукт. За сутки рекомендуют употреблять 1 или 2 яйца, поэтому одного десятка хватит примерно на неделю.

Мясо и рыба содержат много белка и незаменимых аминокислот. Среди мяса достаточно бюджетными и здоровыми вариантами являются курятина и нежирная часть свинины.

Рыбу достаточно есть два раза в неделю. И тут есть где разгуляться: сельдь, хек, скумбрия, карп, толстолобик. Здоровая рыба – не только красная. Также не стоит избегать рыбных консервов, но обращайте внимание на состав, чтобы там не было усилителей вкуса и консервантов.



Зачем красная рыба, если есть вкусная сельдь / Фото Pixabay

До сих пор считаете рыбу дорогой? Сейчас сельдь стоит дешевле, чем пачка сигарет.

Овощи – обязательная составляющая любого рациона. Они содержат очень мало калорий, но богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Вы можете взять любой овощ и не прогадаете. Но для вашего удобства можем привести примеры совсем простых продуктов и объяснить, чем они так ценны:

Морковь: источник каротиноидов (про-витамина А, который необходим для зрения, иммунитета, красоты кожи и борьбы со свободными радикалами). С морковью можно делать все, что заблагорассудится – есть ее сырой, запекать, тушить, добавлять к кашам, супам, а также сладкой и несладкой выпечки.

Свекла: источник бетаина. Это соединение, которое нужно для правильного обмена жиров. Его можно печь, готовить на пару и давить из него сок. Прекрасно сочетается с орехами, черносливом и яблоками.

Тыква: что ее семечки, что сочная серединка содержит коратиноиды. Из тыквы тоже можно делать все что угодно: супы, каши, оладьи, запеканки и печенье.

Капуста и все ее родственники богаты кальцием, который хорошо усваивается. Серосодержащие соединения обычной белокочанной капусты сульфурафаны активируют печеночную систему обезвреживания. Возможно, вы не знали, но квашеная капуста даже полезнее сыра, ведь содержит молочную кислоту (пребиотик) и молочнокислые бактерии (пробиотик). И хотя брокколи действительно несколько питательнее белокочанной капусты, разница не такая принципиальная

Молочные продукты (кефир, ряженка и йогурт содержат белок, полезные жиры и фосфор, обеспечивая здоровье костям, зубам, ногтям и волосам. Выбирайте молочку без добавок, но не обезжиренную, поскольку в ней мало питательных веществ, и такое питание не имеет смысла.

Любые фрукты и ягоды содержат клетчатку, витамины и микроэлементы, которые обеспечивают жизнеспособность организма. Яблоки, груши, апельсины или смородина – какие фрукты или ягоды вы бы ни выбрали, они однозначно полезнее, чем магазинные пирожные и печенье.

Бобовые, такие как горох, бобы и чечевица, довольно доступны и легко готовятся. Это лучший источник растительного белка и клетчатки.

Зелень, в частности укроп, петрушка и сельдерей стимулируют работу желудка и регулируют обменные процессы.



Важность зелени в рационе часто недооценивают / Фото Pixabay

К теме Как быть веганом и не страдать от нехватки полезных веществ

Лук, в частности порей и зеленый является источником олигосахаридов и серосодержащих соединений, за которые вас отблагодарят кишечная микрофлора и печень. Раскроем маленькую тайну – лук не потеряет свою питательность, если его запечь или потушить. И вы уже наверняка знаете, куда его можно добавлять.

Надеемся, мы смогли вас убедить, что здоровое питание – это просто и доступно. Помните основную истину – вы то, что вы едите. Начните заботиться о себе уже сегодня, и ваш организм отблагодарит вас тем же.