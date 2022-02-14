Как увидели связь ученые

Исследования проводили американские ученые. Они обнаружили, что люди, которые упражнялись на велотренажере или ходили быстро в течение 90 минут после прививки, вырабатывали больше антител в следующие четыре недели, чем другие участники исследования, которые сидели или лежали после иммунизации.

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Авторы получили аналогичные результаты, когда провели эксперимент с мышами и беговыми дорожками, а также – когда сравнивали вакцинацию против гриппа и COVID-19 у людей.

Наши предварительные результаты впервые показали, что определенное количество времени физической активности может усилить реакцию организма на антитела к вакцине Pfizer-BioNtech COVID-19 и двух вакцин против гриппа,

– сказал автор исследования Мариан Кохут.

Работает только длительная активность

Исследователи заявили, что результаты исследования могут принести пользу людям с разным уровнем физической подготовки.

Так, почти половина участников эксперимента имели избыточный вес или ожирение. В течение 90 минут упражнений они сосредоточились на поддержании темпа, который поддерживал частоту сердечных сокращений в районе 120 – 140 ударов в минуту.

Важно! Исследователи также проверили, могут ли участники получить тот же выброс антител всего за 45 минут упражнений. И обнаружили, что короткая тренировка не повышала уровень антител участников.

Каково вероятное объяснение такого ответа организма? Тренировки увеличивают поток крови и лимфы, что способствует циркуляции иммунных клеток. Когда эти клетки перемещаются по телу, они с большей вероятностью обнаруживают что-то чужеродное.

Данные эксперимента на мышах также показали, что тип белка (например, интерферон-альфа), который вырабатывается во время физических упражнений, способствует выработке вирусоспецифических антител и Т-клеток.

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