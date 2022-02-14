Доступный способ, чтобы увеличить количество антител после вакцинации

Физическая активность сразу после вакцинации может служить дополнительным импульсом для иммунитета, чтобы выработать большее количество антител.

Как увидели связь ученые

Исследования проводили американские ученые. Они обнаружили, что люди, которые упражнялись на велотренажере или ходили быстро в течение 90 минут после прививки, вырабатывали больше антител в следующие четыре недели, чем другие участники исследования, которые сидели или лежали после иммунизации.

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Авторы получили аналогичные результаты, когда провели эксперимент с мышами и беговыми дорожками, а также – когда сравнивали вакцинацию против гриппа и COVID-19 у людей.

Наши предварительные результаты впервые показали, что определенное количество времени физической активности может усилить реакцию организма на антитела к вакцине Pfizer-BioNtech COVID-19 и двух вакцин против гриппа,

– сказал автор исследования Мариан Кохут.

Работает только длительная активность

Исследователи заявили, что результаты исследования могут принести пользу людям с разным уровнем физической подготовки.

Так, почти половина участников эксперимента имели избыточный вес или ожирение. В течение 90 минут упражнений они сосредоточились на поддержании темпа, который поддерживал частоту сердечных сокращений в районе 120 – 140 ударов в минуту.

Исследователи также проверили, могут ли участники получить тот же выброс антител всего за 45 минут упражнений. И обнаружили, что

Каково вероятное объяснение такого ответа организма? Тренировки увеличивают поток крови и лимфы, что способствует циркуляции иммунных клеток. Когда эти клетки перемещаются по телу, они с большей вероятностью обнаруживают что-то чужеродное.

Данные эксперимента на мышах также показали, что тип белка (например, интерферон-альфа), который вырабатывается во время физических упражнений, способствует выработке вирусоспецифических антител и Т-клеток.

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