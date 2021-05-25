"На дрожжах": детали создания украинской вакцины против COVID-19

Львовский Институт биологии клетки НАН Украины разрабатывает белковую вакцину против COVID-19 на гуманизированных дрожжах. Академик Андрей Сибирный считает этот препарат "ноу-хау" и рассказал детали создания вакцины.

Преимущества метода

Ученые используют гуманизированные дрожжи, которые модифицируют белки с человеческим типом. Ученый утверждает, что такие дрожжи – не прихотливы, поэтому вакцина будет значительно дешевле импортной.

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Мы синтезируем белки для вакцины в клетках дрожжей. Это наше ноу-хау. Белок – это полимер из аминокислот, а к боковым его группам еще могут быть прикреплены остатки различных сахаров,

– отметил ученый.

Институт биологии клетки НАН Украины уже имеет опыт работы с такой средой, в частности, на основе таких дрожжей разрабатывали продуценты витаминов и антибиотиков. Украина пока не производит гуманизированных дрожжей, но львовские ученые получили их из США и из Южной Кореи.

Недостатки белковых вакцин

Ученый отмечает, что белковые вакцины имеют один минус – они неохотно вызывают синтез человеческих антител и образование Т-лимфоцитов.

Гораздо лучше действуют белки, если образуются вирусоподобные частицы. Поэтому команда ученых работает над механизмом, благодаря которому вирусные частицы значительно быстрее будут вызывать выработку антител, и вакцина станет намного эффективнее для человека.

Уже осенью львовские ученые проведут доклинические исследования вакцины, и, вероятно, со следующего года стартует опытное производство этой вакцины.

Вакцины на основе дрожжей – не новинка для медицины. В частности, вакцины против гепатита B производятся с использованием пекарских дрожжей.