Про те, що другий рік пандемії принесе більше смертей, ніж перший, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Станом на ранок 15 травня по усьому світу від хвороби померли 3 356 044 хворих.
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За минулу добу у країнах світу зареєстрували 9 161 смерть внаслідок хвороби. 3 890 з них – в Індії. Також дуже висока смертність у Бразилії, де за минулу добу з життя пішли 2 211 пацієнтів.
На фоні складної ситуації з недугою ВООЗ закликала багаті країни переглянути плани вакцинації дітей. В організації переконані – вакцину краще пожертвувати у програму COVAX для бідніших країн.
Адже розподіл вакцин у світі дуже нерівномірний. І в той момент, як багаті держави можуть собі дозволити вакцинацію дітей, в країнах з низьким і середнім рівнем доходу вистачає навіть на імунізацію медичних працівників.
COVID-вакцинація дітей у світі: що відомо
Джерело: BBC
- У США вже розпочалась вакцинація дітей віком від 12 до 16 років. Їх щеплюють препаратом від Pfizer-BioNTech.
- У Канаді теж дозволили використання цього препарату для вікової групи 12 – 16 років.
- Минулого тижня у Швейцарії почали пропонувати вакцинувати 16-річних.
- Очільниця Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) Емер Кук повідомила, що у ЄС очікують схвалення вакцини для дітей 12 – 15 років наприкінці травня.