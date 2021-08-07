Об этом министр заявил в эфире одного из телеканалов. Он пообещал также реконструировать больницы.
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Какой должна быть зарплата медиков
Как сообщил Ляшко, заработная плата медработников должна быть как минимум равнозначна средней.
Один из вопросов - мотивация медицинских работников,
- подчеркнул он.
Накануне он с министром финансов проговаривали бюджетный запрос на 2022 год. Они обсудили количество дополнительного финансирования для системы здравоохранения, в частности для программы медицинских гарантий, чтобы решить вопрос повышения зарплат медицинским работникам.
"Я думаю, у нас все получится, если мы работаем как единая команда", - сказал он.
Что известно о зарплатах врачей?
С 1 сентября 2020 года повысили зарплаты медикам, работающим в учреждениях специализированной и экстренной медицинской помощи.
Зеленский говорил, что тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5 тысяч 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около 7 тысяч гривен. После повышения с сентября она будет примерно 10 тысяч 500 гривен.
Увеличение зарплаты врачам было предусмотрено в размере 70% от должностного оклада: специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей – в размере 50% минимальной заработной платы, младшим медицинским сестрам – в размере 25% минимальной заработной платы.
Реконструкция больниц
Также Ляшко рассказал, что параллельно с этим в рамках "Большого строительства" начали модернизацию больниц. В частности, на 2022 год предусмотрены:
- реконструкция, строительство новых корпусов;
- техническое переоснащение одной областной клинической больницы;
- одной областной детской больницы в каждой области страны.
"Это будут больницы нового европейского подхода. Эти шаги не предпринимались в Украине достаточно давно. Это шаги, которые показывают, что вся вертикаль власти повернулась лицом к системе здравоохранения", – добавил он.