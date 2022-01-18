Иногда эффект плацебо также может навредить. Так называемый эффект "ноцебо" возникает тогда, когда участники настолько верят в прием медикаментов, что после обычного плацебо испытывают побочные эффекты.

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В новом метаанализе рандомизированных плацебо-контролируемых испытаний вакцины против COVID-19 исследователи из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконис (BIDMC) сравнили частоту побочных эффектов после вакцинации настоящим препаратом и плацебо.

Конечно, о побочных эффектах сообщили больше вакцинированных настоящим препаратом. Но при этом почти треть участников, получивших плацебо, тоже сообщили по крайней мере об одном нежелательном явлении, самыми распространенными из которых были головная боль и усталость.

Нежелательные явления после лечения плацебо часто встречаются в рандомизированных контролируемых исследованиях,

– сказала ведущая автор исследования Джулия В. Хаас.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали данные 12 клинических испытаний вакцин против COVID-19, которые содержали данные о побочных эффектах от 22 578 реципиентов плацебо и 22 802 реципиентов вакцины.

Результаты анализа:

После первой инъекции более чем 35% пациентов, получавших плацебо, испытывали симптомы, которые затрагивают все тело, в том числе: лихорадку, головную боль и сильную усталость. 16% людей с плацебо сообщили о боли в месте инъекции, покраснении или отеке.

После первой инъекции настоящей вакцины побочные эффекты возникли у 46% людей. Ученые убеждены, что большинство из них были связаны с эффектом ноцебо. Анализ показал, что на ноцебо приходилось 76% от всех побочных эффектов в группе вакцинации и четверть от "местных" эффектов, таких как покраснение и отек в месте укола.

После второй дозы побочные эффекты и физические явления в группе плацебо снизились до 32% и 12% соответственно.

Тем временем участники, которые получили дозу 2 настоящей вакцины, сообщили о большем количестве побочных эффектов: 61% сообщили о системные побочные эффекты и 73% сообщили о местные побочные эффекты.

Исследователи подсчитали, что на ноцебо приходилось почти 52% побочных эффектов, о которых сообщали после второй дозы.

Хотя это не может быть подтверждено, ученые считают, что более высокий уровень побочных эффектов в группе вакцинации, вероятно, возник в результате ожидания участников более крупных последствий после 2 укола.