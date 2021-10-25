Очень эффективно, – академик НАН выступил за смешивание вакцин

Вакцинация пока является единственным путем эффективной борьбы с коронавирусом. Но к этому надо конечно добавить и противоэпидемические мероприятия.

Также достаточно эффективным является смешивание вакцин. Об этом в эфире 24 канала заявил председатель комиссии биобезопасности Совета национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко.

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"Такая вакцинация является крайне эффективной", – подчеркнул Комиссаренко.

Эффективный способ борьбы с COVID-19

Он пояснил, что, согласно клиническими испытаниями, вакцинация другими препаратами является очень эффективной мерой борьбы с вирусом.

Сначала у нас была AstraZeneca, потом появилась вакцина Pfizer и Moderna. Можно вакцинироваться другими препаратами и они приводят к очень хорошему эффекту. Сергей Комиссаренко Председатель комиссии биобезопасности СНБО

О каких исследованиях говорится

Отметим, что несколько исследований показывают, что эффективность вакцин увеличивается, когда препараты отличаются.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, смешивание вакцин является очень эффективным. Уровень инфицирования в 2 раза ниже у пациентов, получивших одну дозу AstraZeneca, другую – Pfizer, по сравнению с теми, кто получил 2 дозы Pfizer.

Другое исследование, опубликованное в The Lancet Regional Health Europe, показывает, что риск заражения снижается на 79% после комбинации AstraZeneca и Moderna.

Главное об активизации COVID-19

За 25 октября врачи обнаружили почти 15 тысяч новых случаев болезни. Лидерами по распространению COVID-19 остаются Харьковщина, Одесская, Днепропетровская и Житомирская области.

Поэтому в Министерстве здравоохранения не прекращают подчеркивать важность вакцинации для населения. Сейчас в красной зоне находятся 7 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская.

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