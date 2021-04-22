Почему они это сделали

Для этого они решили использовать крем. Мужчины рассчитывали, что это поможет увеличить размеры пенисов, но вместо этого попали в больницу.

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Французы признались, что посмотрели ролик на YouTube о способах увеличить член, после чего решили закачать себе в половые органы крем, который применяется для предотвращения образования гематом.

Друзья шприцем ввели друг другу в гениталии полный тюбик мази от гематом – 30 граммов.

Последствия инъекций

С утра мужчины увидели, что их пенисы набухли, и обратились в больницу, где их госпитализировали. Медики установили, что серьезных повреждений нет – только многочисленные следы от инъекций. Вероятный диагноз – посттравматический отек.

Оба участника, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что испытывали сильную боль. Лечение оказалось консервативным – им просто дали обезболивающие.

Врачи рекомендовали покой и регулярный осмотр. На следующее обследование мужчины не пришли.

Самостоятельные инъекции различных веществ в пенис – старая практика. Возможная мотивация – повышение самооценки и улучшение своих сексуальных возможностей. Также инъекции могут быть частью практики химсекса (применение наркотиков во время секса). Теперь у людей есть онлайн-уроки, поэтому самоинъекции становятся распространенным явлением,

– заявили медики.