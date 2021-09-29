В обоих регионах превышены показатели заболеваемости. Речь идет о Донецке и Черновицкой области.
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Отметим, что норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%. Однако уровень заболеваемости должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения.
Ситуация в Донецкой области
В Донецкой области уже долгое время наблюдают плохую динамику госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 66,3%.
Кроме этого, В Донецкой области высокий уровень заболеваемости коронавирусом – 269 на 100 тысяч населения.
Ситуация в Черновицкой области
В Черновицкой области превышены показатели загруженности коек с кислородом для COVID-больных – сейчас она составляет 65,9% при норме 65%.
Между тем уровень заболеваемости также превышен – аж 479 на 100 тысяч населения.
Лидеры по заболеваемости
За минувшие сутки, 28 сентября, больше всего новых больных коронавирус обнаружили в:
- Харьковской (976),
- Днепропетровской (787),
- Донецкой (699),
- Одесской (662),
- Запорожской (592) областях.