В обоих регионах превышены показатели заболеваемости. Речь идет о Донецке и Черновицкой области.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%. Однако уровень заболеваемости должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Ситуация в Донецкой области

В Донецкой области уже долгое время наблюдают плохую динамику госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 66,3%.

Кроме этого, В Донецкой области высокий уровень заболеваемости коронавирусом – 269 на 100 тысяч населения.

Ситуация в Черновицкой области

В Черновицкой области превышены показатели загруженности коек с кислородом для COVID-больных – сейчас она составляет 65,9% при норме 65%.

Между тем уровень заболеваемости также превышен – аж 479 на 100 тысяч населения.

Лидеры по заболеваемости

За минувшие сутки, 28 сентября, больше всего новых больных коронавирус обнаружили в: