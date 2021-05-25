Два симптома COVID-19, при которых нужно немедленно вызвать скорую

Американские ученые обнаружили, что два симптома – низкая сатурация и частое дыхание – могут свидетельствовать о повышенном риске смерти. Пациенты с такими признаками могут требовать госпитализации.

Когда нужно обратиться в больницу при COVID-19

Человеку, который заболел COVID-19, не всегда легко понять, в каком случае необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

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Центры контроля и профилактики заболеваний США предлагают обратиться к врачу в случае:

затрудненного дыхания;

длительной боли или чувства давления в грудной клетке;

спутанности сознания;

неспособности проснуться;

бледной кожи с серым оттенком.

Новое исследование

Ученые из Вашингтонского университета указывают, что таких ярких симптомов, как затрудненное дыхание и боль в грудной клетке, у пациентов часто нет даже при опасных уровнях ослабления дыхания и снижения уровня кислорода в крови. К этим выводам они пришли, проанализировав данные более 1 000 госпитализированных пациентов.

Исследование показало, что у некоторых пациентов с COVID-19 до того, как они почувствуют себя достаточно плохо, чтобы быть госпитализированными, может быть потерян момент для начала раннего лечения.

Пациенты, которых включили в исследование, проходили лечение в больницах Чикаго и Сиэтла в период с марта по июнь 2020 года, все они были старше 18 лет. Ученые обнаружили, что у многих пациентов была гипоксемия (низкое содержание кислорода в крови: 91% и ниже) или тахипноэ (учащенное дыхание: 23 и более дыхательных движений в минуту). В то же время об одышке и кашле сообщали лишь некоторые.

Уровень кислорода и частота дыхания – основные показатели

Ученые сопоставили различные факторы с вероятностью смерти пациентов.

Оказалось, что у пациентов с гипоксемией при поступлении риск смерти был в 1,8 – 4 раза выше, чем у людей с нормальным уровнем кислорода в крови.

Аналогично, частое дыхание было связано с увеличением риска смерти в 1,9 – 3,2 раза. В то же время другие симптомы, которые можно оценить самостоятельно (артериальное давление, температура тела, пульс) не были связаны с риском смерти.

Авторы исследования рекомендуют Центрам по контролю и профилактике заболеваний изменить свои рекомендации.