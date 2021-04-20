Два типа поражений: ученые объяснили, как коронавирус вредит мозгу и нервной системе
Ученые обнаружили повреждения в мозгу пациентов, перенесших COVID-19. Это объясняет серьезные неврологические осложнения у тяжелых пациентов, а также ощущение спутанности у людей с легкой формой болезни.
Источник:EurekAlert
Коронавирус не инфицирует мозг напрямую
Ученые не нашли подтверждений прямого инфицирования мозга SARS-CoV-2, но мозг испытывает серьезное влияние вируса иначе – через кровеносные сосуды.
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Исследование на данный момент дают противоречивые данные о том, может ли SARS-CoV-2 инфицировать мозг напрямую.
В рамках этого исследования ученые так и не смогли обнаружить признаки вируса в нейронах или глиальных клетках. Незначительные уровне вирусной РНК исследователи объяснили наличием вируса в кровеносных сосудах или клетках, покрывающих головной мозг.
Мы изучили больше образцов тканей, чем использовали исследователи в предыдущих работах, и использовали больше методов для поиска следов вируса, но не нашли доказательств наличия вирусной РНК или белков в клетках мозга,
– прокомментировал результаты автор исследования Джеймс Голдман.
Как объясняют повреждения мозга
В некоторых исследованиях ученые отмечали, что SARS-CoV-2 производится в нейронах или глиальных клетках, однако, по мнению авторов, это последствия заражения и присутствия вируса в кровеносных сосудах мозга.
Мы наблюдали множество изменений в мозге, которые могут объяснить спутанность сознания, галлюцинации и другие неврологические симптомы на фоне тяжелого течения болезни, а также причины состояния тумана в мозгу у людей с легкой формой COVID-19
– добавил Голдман.
Обнаруженные патологии головного мозга ученые разделили на две категории
- В первой группе пациентов повреждения головного мозга были связаны с гипоксией. Вероятно, вызванные сгустками крови, которые прекращали подачу кислорода в мозг.
- У второй группы повреждения мозга были вызваны большим количеством активированной микроглии – иммунных клеток. Ученые предполагают, что активация микроглии была запущена воспалительными цитокинами.
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