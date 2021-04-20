Ученые обнаружили повреждения в мозгу пациентов, перенесших COVID-19. Это объясняет серьезные неврологические осложнения у тяжелых пациентов, а также ощущение спутанности у людей с легкой формой болезни.

Коронавирус не инфицирует мозг напрямую

Ученые не нашли подтверждений прямого инфицирования мозга SARS-CoV-2, но мозг испытывает серьезное влияние вируса иначе – через кровеносные сосуды.

К теме В ВОЗ рассказали, когда человечество возьмет контроль над пандемией

Исследование на данный момент дают противоречивые данные о том, может ли SARS-CoV-2 инфицировать мозг напрямую.

В рамках этого исследования ученые так и не смогли обнаружить признаки вируса в нейронах или глиальных клетках. Незначительные уровне вирусной РНК исследователи объяснили наличием вируса в кровеносных сосудах или клетках, покрывающих головной мозг.

Мы изучили больше образцов тканей, чем использовали исследователи в предыдущих работах, и использовали больше методов для поиска следов вируса, но не нашли доказательств наличия вирусной РНК или белков в клетках мозга,

– прокомментировал результаты автор исследования Джеймс Голдман.

Как объясняют повреждения мозга

В некоторых исследованиях ученые отмечали, что SARS-CoV-2 производится в нейронах или глиальных клетках, однако, по мнению авторов, это последствия заражения и присутствия вируса в кровеносных сосудах мозга.

Важно! Несмотря на отсутствие вируса в головном мозге, у каждого пациента наблюдались значительные патологии головного мозга.

Мы наблюдали множество изменений в мозге, которые могут объяснить спутанность сознания, галлюцинации и другие неврологические симптомы на фоне тяжелого течения болезни, а также причины состояния тумана в мозгу у людей с легкой формой COVID-19

– добавил Голдман.

Обнаруженные патологии головного мозга ученые разделили на две категории