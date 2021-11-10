Дважды обокрал больницу и заразился там COVID-19: в Хмельницкой области мужчину постигла карма

В городе Шепетовка Хмельницкой области мужчина дважды обокрал местную многопрофильную больницу. Там же он заразился коронавирусом. А на лечение попал в это же медучреждение.

На счету 49-летнего местного жителя 2 похищенных велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе Шепетовского районного управления полиции.

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Детали инцидента

Как стало известно, мужчина похитил 2 велосипеда из помещения Шепетовской больницы. Один из них оказался поломанным, так что горе-вору пришлось нести его в руках в свой тайник. Другой свой "трофей" нарушитель сломал сам, когда передвигался по городу.

Полицейские нашли его. Мужчина сам признался в воровстве и показал, где хранил краденые вещи.

Вор заразился коронавирусом

Подозреваемый обвиняется по уголовным статьям о краже, совершенной повторно или по предварительному сговору группой лиц.

Впоследствии медики диагностировали у мужчины коронавирус. Поэтому ему пришлось вернуться на место совершения преступления, однако на этот раз как пациенту.



Под Хмельницким мужчина обворовал больницу и заразился там COVID-19 / Фото Шепетовское районное управление полиции