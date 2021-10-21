Главный санитарный врач сообщил, что сейчас ведется работа над рекомендациями бустера для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет, а вот массового внедрения не будет.
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Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году,
– сказал Игорь Кузин.
По его словам, сейчас все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно. Поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.
"Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", – добавил главный санврач.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели 2 701 600 человек;
- выздоровели 2 352 835 граждан;
- умерли 62 389 пациентов;
Кузин о ревакцинации в 2022 году: смотрите видео