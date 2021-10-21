Две дозы и в 2022: украинцы повторно пройдут полный курс вакцинации от COVID-19

Игорь Кузин заявил, что в Украине в 2022 году планируют начать ревакцинацию населения против COVID-19. В то же время, по его словам, в Минздраве рассматривают бустерное введение прививки для всех категорий.

Главный санитарный врач сообщил, что сейчас ведется работа над рекомендациями бустера для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет, а вот массового внедрения не будет.

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Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году,

– сказал Игорь Кузин.

По его словам, сейчас все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно. Поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

"Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", – добавил главный санврач.

Ситуация с коронавирусом в Украине

заболели 2 701 600 человек;

выздоровели 2 352 835 граждан;

умерли 62 389 пациентов;

С начала вакцинальной кампании привили 8 373 552 человек. Из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, две дозы – 6 743 615 (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего провели 15 117 165 прививок.

Кузин о ревакцинации в 2022 году: смотрите видео