Суточная статистика вакцинации

За сутки 1 декабря провакцинировано 210 869 человек. В частности, первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек.

Актуально 13,5 тысячи больных, 525 смертей от COVID-19 – зафиксировали за сутки в Украине

Прививки проводили 960 мобильных бригад по иммунизации, 3 230 пунктов прививки и 466 центров вакцинации населения.

Внимание! Согласно национальному плану, ежемесячно должны делать по меньшей мере 8 миллионов прививок.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировано против коронавируса 13 543 490 человек:

первую дозу получили – 13 543 488 человек,

получили две дозы, а следовательно завершили иммунизацию – 11 415 141 человек.

В общей сложности проведено 24 958 629 прививок.

Какие вакцины использовали чаще всего

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 449 988,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 665 837,

AstraZeneca – 1 603 791,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 316 007.



Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Напомним, что Минздрав решил сократить срок действия "желтого" сертификата до 30 дней, ранее он действовал 120 дней. Этот документ подтверждает проведение первой прививки от COVID-19.