Две дозы вакцины получили более 11 миллионов украинцев
2 декабря 2021 , 10:01Читати новину українською
Источник:Минздрав
По состоянию на 2 декабря в Украине против коронавируса провели почти 25 миллионов прививок, две дозы вакцины получили более 11 миллионов украинцев.
Суточная статистика вакцинации
За сутки 1 декабря провакцинировано 210 869 человек. В частности, первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек.
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Прививки проводили 960 мобильных бригад по иммунизации, 3 230 пунктов прививки и 466 центров вакцинации населения.Внимание! Согласно национальному плану, ежемесячно должны делать по меньшей мере 8 миллионов прививок.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировано против коронавируса 13 543 490 человек:
- первую дозу получили – 13 543 488 человек,
- получили две дозы, а следовательно завершили иммунизацию – 11 415 141 человек.
В общей сложности проведено 24 958 629 прививок.
Какие вакцины использовали чаще всего
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 449 988,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 665 837,
- AstraZeneca – 1 603 791,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 316 007.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала