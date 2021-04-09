По состоянию на 9 апреля две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили только 5 человек.

Так, за минувшие сутки, 8 апреля, получили вторую дозу вакцины компании AstraZeneca (торговое название – Covishield) еще три человека.

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353 142 получили одну дозу. 5 человек получили две дозы,

– говорится на официальном сайте относительно темпов вакцинации в Украине.

Отметим, 8 апреля 2021 года в Украине 18 569 человек привито против COVID-19. 353 147 человека привито с начала вакцинальной кампании.

Прививка проводилась 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.

По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 людей.

Коротко о вакцинах для украинцев

Глава Министерства здравоохранения отметил, что сейчас Украина подписала контракты:

на 10 миллионов доз – с компанией NovaVax;

на 2 миллиона доз – с AstraZeneka/CoviShield

на 2 миллиона доз – по вакцине Sinovak

на 10 миллионов доз – с компанией Pfizer.

25 марта Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки. Все – из-за недостатка препарата на внутреннем рынке.

Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала