Две дозы вакцины в Украине получило только пять человек
По состоянию на 9 апреля две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили только 5 человек.
Так, за минувшие сутки, 8 апреля, получили вторую дозу вакцины компании AstraZeneca (торговое название – Covishield) еще три человека.
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353 142 получили одну дозу. 5 человек получили две дозы,
– говорится на официальном сайте относительно темпов вакцинации в Украине.
Отметим, 8 апреля 2021 года в Украине 18 569 человек привито против COVID-19. 353 147 человека привито с начала вакцинальной кампании.
Прививка проводилась 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.
По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 людей.
Коротко о вакцинах для украинцев
Глава Министерства здравоохранения отметил, что сейчас Украина подписала контракты:
- на 10 миллионов доз – с компанией NovaVax;
- на 2 миллиона доз – с AstraZeneka/CoviShield
- на 2 миллиона доз – по вакцине Sinovak
- на 10 миллионов доз – с компанией Pfizer.
25 марта Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки. Все – из-за недостатка препарата на внутреннем рынке.
Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала
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