Львовская область длительное время имеет превышенные показатели

Так, во Львовской области почти две недели наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 62,3%, а ранее находилась в пределах 60,9% – 78,0%.

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Закарпатье сегодня демонстрирует негативную динамику

В то же время в Закарпатской области, где недавно динамика COVID-госпитализаций была в норме, ситуация ухудшилась – теперь в данном регионе показатель составляет 50,8%, вместо 9,1% – 27,9% фиксированных ранее.

В одном регионе улучшилась ситуация

Длительное время в Луганской области фиксировали превышение показателя госпитализации – он составлял более 90%, сейчас же ситуация стабилизировалась и составляет 43,1%.

Обратите внимание! В норме показатель госпитализации пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.



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В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19

За прошедшие сутки сообщили о 3 663 случаях инфицирования, в частности в больницы госпитализировали 981 больного с симптомами COVID-19.

Суточные показатели заболеваемости резко увеличились, днем ранее выявили 2 772 случая заражения.

Всего в стране известно о 2 306 939 случаях заболевания. Жертвами коронавируса стали 54 175 человек.

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