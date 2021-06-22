Как объяснили в министерстве, охват тестированием должен быть более 300 на 100 тысяч жителей.

Важно За сутки в Украине госпитализировали больше COVID-больных, чем выявили

Так, показатель тестирований за минувшие сутки не соответствует норме в:

Ивано-Франковской области – 282 на 100 тысяч;

Киеве – 291 на 100 тысяч.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86. Однако в таблице это не обозначено одним цветом (в том числе и зеленым)

Добавим, что по состоянию на 22 июня вся территория Украины находится в зеленой зоне карантина. С 16 июня будут действовать новые правила для зон карантина. Они предусматривают:

Общественный транспорт может курсировать, массовые мероприятия разрешены, а заведения питания и сферы культуры открыты. Однако работники должны соблюдать масочный режим. В то же время посетители и работники могут не носить маски, если: