Как объяснили в министерстве, охват тестированием должен быть более 300 на 100 тысяч жителей.

Важно За сутки в Украине госпитализировали больше COVID-больных, чем выявили

Так, показатель тестирований за минувшие сутки не соответствует норме в:

  • Ивано-Франковской области – 282 на 100 тысяч;
  • Киеве – 291 на 100 тысяч.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86. Однако в таблице это не обозначено одним цветом (в том числе и зеленым)

Добавим, что по состоянию на 22 июня вся территория Украины находится в зеленой зоне карантина. С 16 июня будут действовать новые правила для зон карантина. Они предусматривают:

Общественный транспорт может курсировать, массовые мероприятия разрешены, а заведения питания и сферы культуры открыты. Однако работники должны соблюдать масочный режим. В то же время посетители и работники могут не носить маски, если:

  • у них отрицательный ПЦР тест, который сделали не позднее чем за 72 часов до начала мероприятия;
  • у них отрицательный тест на антитела, который сделали не позднее чем за 72 часа;
  • документ о полной вакцинации одобренными в ВОЗ вакцинами