Две области Украины больше не соответствуют показателям зеленой зоны, – Минздрав

По свежим данным Министерства здравоохранения 2 области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина. Все потому, что там уровень охвата тестированием ниже, чем должен быть.
Как объяснили в министерстве, охват тестированием должен быть более 300 на 100 тысяч жителей.
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Так, показатель тестирований за минувшие сутки не соответствует норме в:
- Ивано-Франковской области – 282 на 100 тысяч;
- Киеве – 291 на 100 тысяч.
Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86. Однако в таблице это не обозначено одним цветом (в том числе и зеленым)
Добавим, что по состоянию на 22 июня вся территория Украины находится в зеленой зоне карантина. С 16 июня будут действовать новые правила для зон карантина. Они предусматривают:
Общественный транспорт может курсировать, массовые мероприятия разрешены, а заведения питания и сферы культуры открыты. Однако работники должны соблюдать масочный режим. В то же время посетители и работники могут не носить маски, если:
- у них отрицательный ПЦР тест, который сделали не позднее чем за 72 часов до начала мероприятия;
- у них отрицательный тест на антитела, который сделали не позднее чем за 72 часа;
- документ о полной вакцинации одобренными в ВОЗ вакцинами