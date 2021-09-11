Там высокая динамика уровня госпитализации. Многие люди нуждаются в помощи медиков.

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Худшие показатели госпитализации с коронавирусом

  • Так, в Волынской области показатель динамики уровня госпитализации превышен 2 дня подряд. Сегодня он составляет 53,4%.
  • Кроме того, во Львовской области около двух недель наблюдается высокая динамика госпитализаций больных COVID-19. Сейчас этот показатель на уровне 64,7%.

Уровень заболеваемости

Кроме того, показатель уровня заболеваемости высоковат сразу в нескольких областях. Он должен составлять не менее 75 на 100 тысяч населения. В Черновицкой области он достиг отметки в 233. Следующей в антирейтинге идет Луганская область с показателем в 180.

Неутешительные данные и в таких областях:

  • Киев – 131;
  • Тернопольской – 112;
  • Харьковской – 105;
  • Херсонской – 98;
  • Житомирской – 92;
  • Львовской – 92;
  • Хмельницкой – 90.
  • Одесской – 88;
  • Запорожской – 87;
  • Ровненской – 78;
  • Донецкой – 77;

Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса. При этом госпитализировали 1 102 человека.

  • Одесской – 88;