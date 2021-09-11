Две области Украины имеют превышенные показатели COVID-госпитализаций
Источник:Минздрав
По состоянию на утро, 11 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако в двух регионах превышен один из показателей.
Там высокая динамика уровня госпитализации. Многие люди нуждаются в помощи медиков.
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Худшие показатели госпитализации с коронавирусом
- Так, в Волынской области показатель динамики уровня госпитализации превышен 2 дня подряд. Сегодня он составляет 53,4%.
- Кроме того, во Львовской области около двух недель наблюдается высокая динамика госпитализаций больных COVID-19. Сейчас этот показатель на уровне 64,7%.
Уровень заболеваемости
Кроме того, показатель уровня заболеваемости высоковат сразу в нескольких областях. Он должен составлять не менее 75 на 100 тысяч населения. В Черновицкой области он достиг отметки в 233. Следующей в антирейтинге идет Луганская область с показателем в 180.
Неутешительные данные и в таких областях:
- Киев – 131;
- Тернопольской – 112;
- Харьковской – 105;
- Херсонской – 98;
- Житомирской – 92;
- Львовской – 92;
- Хмельницкой – 90.
- Одесской – 88;
- Запорожской – 87;
- Ровненской – 78;
- Донецкой – 77;
Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса. При этом госпитализировали 1 102 человека.
- Одесской – 88;