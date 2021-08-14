Две области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина

В Украине по состоянию на 14 августа в двух регионах показатели не соответствуют зеленой зоне карантина. Многие больные там нуждаются в помощи медиков в больницах.

Так, в областях наблюдают высокую динамику госпитализации больных. В норме общее количество госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должно составлять не более 50%.

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О каких областях идет речь

В Тернопольской области есть высокая динамика госпитализаций. Этот показатель составляет 76,9%, а только днем ​​раньше достигал 72,2%.

В Полтавской области показатель резко вырос до 51,9%. Накануне он составлял 26,4%, а до этого только 7%.

Коронавирус в Украине: что нужно знать

За сутки 13 августа в Украине обнаружили 1353 новых случаев COVID-19. Среди больных было 99 детей и 33 медработников. Госпитализировали в день 641 человека. Выздоровели – 791, а умер 21 больной.

Всего с начала пандемии, по данным СНБО, заболели более 2,2 миллиона. Около 2,1 миллиона уже побороли болезнь. К сожалению, осложнения коронавируса унесли жизни 4 334 321 человека.

По состоянию на 14 июля первую дозу прививки получили 4 643 647 человек, вторую – 2 688 903. Наиболее активно вакцинируют в Киеве и области, а также на Полтавщине, Черкащине и Черниговщине. Худшие показатели в Одесской, Волынской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.