В частности, там повышенная динамика госпитализаций. Больные нуждаются в помощи медиков в больницах. Несмотря на это, в настоящее время все регионы Украины официально находятся в зеленой зоне эпидемической опасности.
Внимание За сутки в Украине обнаружили более 400 зараженных COVID-19: 14 человек умерли
Какие это области
- Так, уже третий день подряд показатель динамики уровня госпитализации с коронавирусом превышен в Полтавской области. По состоянию на 15 августа он составляет – 64,0%. Двумя днями ранее он составлял – 51,9% и 58,8%.
- Также не соответствует зеленой зоне Ровненская область, где периодически показатель госпитализаций повышается. Но в течение последних двух дней ситуация с больными в больницах в регионе наоборот улучшилась. 15 августа было 51,5%, а ранее – 56,7%.
Правила зеленой зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 16 августа в Украине за сутки зафиксировали 417 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздороветь удалось 248 людям. К сожалению, умерли от осложнений, которые спровоцировал вирус, 14 пациентов.
Напомним, 11 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября 2021 года.