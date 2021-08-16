В частности, там повышенная динамика госпитализаций. Больные нуждаются в помощи медиков в больницах. Несмотря на это, в настоящее время все регионы Украины официально находятся в зеленой зоне эпидемической опасности.

Внимание За сутки в Украине обнаружили более 400 зараженных COVID-19: 14 человек умерли

Какие это области

Так, уже третий день подряд показатель динамики уровня госпитализации с коронавирусом превышен в Полтавской области . По состоянию на 15 августа он составляет – 64,0%. Двумя днями ранее он составлял – 51,9% и 58,8%.

. По состоянию на 15 августа он составляет – 64,0%. Двумя днями ранее он составлял – 51,9% и 58,8%. Также не соответствует зеленой зоне Ровненская область, где периодически показатель госпитализаций повышается. Но в течение последних двух дней ситуация с больными в больницах в регионе наоборот улучшилась. 15 августа было 51,5%, а ранее – 56,7%.

Справка. В норме общее количество госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должно составлять не более 50%.

Правила зеленой зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 16 августа в Украине за сутки зафиксировали 417 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздороветь удалось 248 людям. К сожалению, умерли от осложнений, которые спровоцировал вирус, 14 пациентов.

Напомним, 11 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября 2021 года.