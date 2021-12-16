"Две отдельных пандемии": в Британии рекорд заражений COVID-19

В Великобритании ухудшается ситуация с COVID-19. В частности суточный показатель заболеваемости – самый высокий с начала пандемии.

Рекордная заболеваемость

Количество новых случаев COVID-19 составляет 78 610. Предыдущий рекорд – 68 053 случая инфицирования – зарегистрирован 8 января, когда страна была в изоляции.

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Главный врач Англии профессор Крис Витти предупредил, что в ближайшие несколько недель заболеваемость все еще будет расти.

По данным премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в некоторых регионах случаи удваиваются чаще чем каждые два дня. Такая тенденция увеличит количество госпитализаций на 10% в национальном масштабе.

"Две отдельных пандемии"

Министр отметил, что страна переживает две отдельных эпидемии, одна из которых вызвана "очень быстрорастущим" вариантом Омикрон, а другая – вариантом Дельта.

Джонсон сказал, что "абсолютно необходимо", чтобы каждый получил бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Предварительно британский Минздрав предполагал, что штамм Омикрон вытеснил штамм Дельта, и что ухудшение эпидемиологической ситуации вызвала именно новая мутация.

Кроме того, в Великобритании заявили о смерти от коронавируса штамма Омикрон. Это первый смертельный случай со времени его обнаружения.

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