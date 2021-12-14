К слову, еще одна петиция об отмене "принудительной" вакцинации поступала Зеленскому в октябре. Но, очевидно, ее не поддержали.

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Что известно о 2 новых петициях

Петиция от 27 сентября собрала 25 444 подписи – ее уже рассматривают. Автор петиции просит президента отменить карантинные ограничения, поскольку считает их "бессмысленными".

Другая петиция, от 23 сентября, набрала 25 121 голос и сейчас ожидает рассмотрения. Автор требует отменить "принудительную" вакцинацию против COVID-19 из-за того, что вакцины якобы являются "просроченными".

Что известно о предыдущей петиции

Петиция с требованием "отменить принудительную вакцинацию" поступала Владимиру Зеленскому в октябре 2021 года.

В ответе к петиции указали, что предложения передали председателю ВР и премьер-министру на изучение.

В том же месяце Минздрав решил отстранять от работы педагогов и работников государственных и местных органов власти, которые не имеют прививки.

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