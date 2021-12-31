Две прививки Coronavac и бустер Pfizer неэффективны против Омикрона

Курс вакцинации, то есть две прививки препаратом от Sinovac (Coronavac) и бустерная доза Pfizer, оказался менее эффективным против нового штамма коронавируса Омикрон, чем этого ожидали.

Вакцинированным Coronavac требуется две бустерных прививки

Исследования проводили ученые из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.

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Результаты исследования

Уровни антител, которые сформировались после прохождения полного курса Sinovac и прививки бустером от Pfizer — были в 6,3 ниже по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса и в 2,7 раза по сравнению с Дельтой.

Ученые предположили, что тем, кто проходит курс CoronaVac – придется делать еще две дополнительных бустерных прививки против Омикрона.

На прошлой неделе в Гонконге также проводили исследование, во время которого выяснилось, что даже три дозы вакцины Sinovac не вызвали достаточного ответа антител против Омикрона.

Что известно об эффективности вакцин против Омикрона

В Moderna заявили, что могут выпустить измененную вакцину от нового штамма коронавируса Омикрон. Препарат может быть готов уже в начале 2022 года.

Pfizer тоже начала разработку вакцины от нового варианта.

Все потому, что две стандартные прививки не дают достаточной защиты против инфицирования Омикроном. Так, например, вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже чем 80% защиты против предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого протекания болезни осталась высокой – на уровне 70%.

В мире сейчас активно вводят ревакцинацию – против Омикрона рекомендуют три дозы вакцины. Подобные заявления сделали в компаниях Pfizer, Moderna.