Ученые из Медицинского колледжа отца Мюллера, Индия, проанализировали трансэпидермальную потерю воды (TEWL – важный параметр для измерения функции кожного барьера) у 582 человек.

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Эпидемия дерматита из-за коронавируса

Результаты показали, что дерматит рук сейчас присутствует у 92,6% медицинских работников и у 68,7% населения в целом, несмотря на то, что только около 3% медицинских работников и 2,4% широкой общественности, участвовавших в исследовании, сообщили о предыдущих случаях дерматита рук.

Более высокое среднее значение TEWL (сухая кожа) также было отмечено у женщин и медиков из отделения интенсивной терапии, это было связано с частым мытьем рук и использованием средств для протирания на спиртовой основе.

Как медицинские работники, так и представители широкой общественности в этом исследовании заявили, что раздражение и сухость кожи были основным препятствием для постоянной практики гигиены рук.

Это исследование действительно демонстрирует влияние усиленного мытья рук и использование антисептиков на основе спирта на здоровье кожи врачей и широкой общественности,

– отметили ученые.



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