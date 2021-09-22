Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук. Он назвал это "еще одним огромным шагом на пути к трансплантационной независимости".

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Какие уникальные операции провели

Так, медики пересадили легкие 56-летнему львовянину. Более 10 лет у него была хроническая болезнь, а последние 4 – он почти не выходил из квартиры и был кислородозависим. По словам Самчука, без новых легких он прожил бы несколько месяцев.

Внимание! Донором стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие на операцию дала его жена.

Мальчику с Волыни, который получил новое сердце всего 13 лет. Он болел с июля, а последний месяц был в реанимации. В течение двух недель он находился в больнице Львова. Состояние его было критическим и счет шел на дни, написал Олег Самчук.

Врач Борис Тодуров, который пересаживал ему орган, отметил, что в больнице работала команда из специалистов из Киева, Львова и Польши.

Как проводили уникальные для Украины операции / Фото из фейсбука Олега Самчука

В целом же, кроме сердца и легких, медики изъяли у донора печень, почки и роговицу глаза – ее во Львове посмертно не пересаживали последние 20 лет.

Почки и печень также трансплантировали 21 сентября, а роговицу запланировали на четверг, 23 сентября.

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Высококачественная медицина во Львове – это реальность, – Садовый

Источник: фейсбук Садового

Городской глава Львова отреагировал на это событие. Он выразил искренние соболезнования родным мужчины, который накануне умер от инсульта и стал донором, и поблагодарил жену, которая дала разрешение на операцию.

Людям подарили шанс на новую жизнь. Но, к сожалению счастье и горе ходят рядом,

– написал мэр города.

Он также добавил, что изменения, которые происходят в этой больнице, а вместе с тем во всей стране, "трудно назвать даже семимильными шагами". Это трансформация на скорости света, считает Садовый.

"Еще несколько лет назад мы бы не поверили, что все это может происходить не просто в Украине, а в обычной львовской больнице. Все эти победы были бы невозможны без большого труда всех работников больницы и государственной поддержки. Высококачественная медицина во Львове – это реальность" , – подчеркнул мэр.