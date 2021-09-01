Вакцины учат иммунную систему узнавать инфекционные агенты или токсины и нейтрализовать их. Они создают длительную иммунную память, тренируют специальные Т– и В-клетки (лимфоциты).

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Естественно, вакцины защищают в первую очередь от болезней, против которых они разработаны. Однако у их действия могут быть и неожиданные бонусы. Например, что выработанные в ответ на введение вакцины лимфоциты могут обладать способностью перекрестно реагировать и на другие патогены, включая коронавирус SARS-CoV-2.

Новое исследование вакцин КПК и АКДС

Авторы нового исследования изучили в лаборатории рецепторы Т-клеток, полученные из крови людей, которые перенесли COVID-19. Оказалось, что они реагируют на шиповидный белок SARS-CoV-2, так же как на белки вакцин КПК и АКДС. Ученые пишут, что это показывает наличие Т-клеток, которые способны реагировать на несколько видов инфекции.

Вакцины КПК и АКДС уменьшают риски коронавируса

Кроме лабораторных исследований, ученые проверили эпидемиологические данные о связи вакцинации КПК и АКДС с тяжестью течения COVID-19. Они проанализировали данные о 75 тысячах пациентов, проходивших лечение коронавирусной инфекции с марта 2020 по март 2021 года. Оказалось, что прививка КПК была связана со снижением вероятности госпитализации на 38%, а риска смерти и лечения в палате интенсивной терапии – на 32%. Аналогичные показатели для привитых АКДС – 23% и 20%.

Наши данные свидетельствуют, что вакцины КПК и АКДС не являются заменителем вакцин против COVID-19, но, возможно, могут дать более длительную защиту против новых вариантов коронавируса, чем вакцины против COVID-19 сами по себе. И в местах, где вакцины против COVID-19 недоступны, они могут защитить инфицированных людей от тяжелой болезни,

– отметили ученые Гарвардского университета.

Ранее врачи из США утверждали, что вакцина БЦЖ может предоставить определенную защиту от коронавируса. Но пока неясно, каким образом.