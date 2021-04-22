У двох країнах виявили підроблену партію вакцин Pfizer
У Мксиці та Польщі вилучили з обігу підроблені вакцини проти COVID-19. Те, що препарат підробка підтвердила компанія виробник Pfizer / BioNTech.
Источник:Wall Street Journal
Вакцина мала підроблене маркування
ЗМІ повідомили, що в Мексиці підроблену вакцину отримали близько 80 людей. Одна доза препарату, що видається за Pfizer / BioNTech, коштувала близько тисячі доларів.
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Відомо, що виявлена в Мексиці вакцина мала підроблене маркування.
Міністр охорони здоров'я мексиканського штату Нуево-Леон Мануель де ла Про Кавасос, розповів, що у препарату, знайденого у пивних холодильниках, був неправильний термін придатності і не збігався номер партії з вакциною, відправленою до штату.
Що насправді було в ампулах
У Польщі підроблену вакцину використовувати не встигли. За даними влади, ймовірно, підроблений препарат насправді був ліками проти зморшок.
Флакони вилучили в Польщі і Мексиці в ході розслідувань. Зауважимо, що компанія Pfizer згодом також підтвердила, що препарати є підробкою.
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Коротко про вакцину проти коронавірусу від Pfizer
- Вакцина виробництва німецької біотехнологічної компанії BioNTech і американського фармгіганта Pfizer на 91% ефективна в запобіганні захворювання. Дві дози вакцини вводять внутрішньом'язово з інтервалом в 21 день.
- 16 квітня до України прибула перша партія 117 тисяч доз вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Вакцина надійшла у рамках глобальної ініціативи COVAX.
- Згідно з планом МОЗ, вакцинуватимуть ппрепаратом Pfizer мешканців і персонал будинків для літніх людей, а також співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби.
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