Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что двойная мутация коронавируса еще тяжелее, чем то, что было раньше.

В Украине циркулируют различные мутации коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов сообщил, что в Украине кроме британского штамма циркулирует двойная мутация SARS-CoV-2.

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У нас уже есть британский и южноафриканский штаммы и мы это увидели в том числе по тяжести заболеваемости. Сейчас зафиксировано еще одну мутацию, так называемую двойную мутацию и в Великобритании, и в Индии, и в Гонконге. Она еще тяжелее, чем то, что мы видели до сегодняшнего дня,

– отметил Максим Степанов.

По словам министра, "COVID-19 еще будет испытывать нас на прочность".

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