Двойная мутация COVID-19 тяжелее, чем то, что мы видели, – Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что двойная мутация коронавируса еще тяжелее, чем то, что было раньше.
Источник:24 канал
В Украине циркулируют различные мутации коронавируса
Глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов сообщил, что в Украине кроме британского штамма циркулирует двойная мутация SARS-CoV-2.
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У нас уже есть британский и южноафриканский штаммы и мы это увидели в том числе по тяжести заболеваемости. Сейчас зафиксировано еще одну мутацию, так называемую двойную мутацию и в Великобритании, и в Индии, и в Гонконге. Она еще тяжелее, чем то, что мы видели до сегодняшнего дня,
– отметил Максим Степанов.
По словам министра, "COVID-19 еще будет испытывать нас на прочность".
Главное о заболеваемости COVID-19 в стране
- Со вчерашнего дня коронавирусом заболели в Украине 6 506 человек, от осложнений умерли 214 больных. В то же время 5 598 пациентов выздоровели.
- Суточный показатель заболеваемости традиционно резко снизился после выходных. За день до этого обнаружили более 10 тысяч инфицированных COVID-19.
- Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 953 016 человек, из них 1 487 677 выздоровели, летальных случаев – 40 тысяч.
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