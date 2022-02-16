Так, например, двух бокалов может быть достаточно, чтобы добиться рекомендованной суточной нормы сахара для взрослых. Соответствующее исследование было проведено британскими учеными.
Внимание Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины
Они проанализировали 30 бутылок этого напитка. Оказалось, что в некоторых из них содержится до 59 граммов сахара – это больше, чем в глазированных пончиках.
Суточная норма в двух стаканах
Независимая лаборатория проанализировала бутылки красного, белого, розового, фруктового и игристого вина от популярных британских брендов.
На этикетке ни одной из бутылок не было указано пищевой информации, поскольку это не требуется законом. Содержание калорий отображалось только в одной из пяти проанализированных бутылок.
Анализ показал, что можно достичь суточной нормы сахара для взрослого человека, выпив два средних бокала некоторых вин.
Меньшая крепость – не всегда меньше сахара
Считается, что алкоголь в вине поступает из сахара. Однако специалисты обнаружили, что вина меньшей крепости были среди содержащих наибольшее количество сахара.
Это значит, что напитки меньшей крепости не обязательно являются "здоровым выбором", несмотря на меньшее содержание алкоголя,
– отметили они.
Жаль сахара
Поэтому участники кампании призывают к переменам, чтобы лучше информировать пьющих вино о том, сколько калорий и сколько сахара они потребляют.
- Дело в том, что чрезмерное употребление сахара может привести к серьезным проблемам в организме. Это и лишний вес, и повышенное артериальное давление, и кариес.
- Кроме этого, из-за избытка веса люди чаще страдают хроническими болезнями – такими, как сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания.
- Если говорить о вреде для фигуры, то это не только о наборе массы, но и о возможных трудностях с похудением.