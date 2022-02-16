В двух бокалах вина содержится суточная норма сахара: почему это опасно

Всем известно – все хорошо, что в меру. Однако чрезмерное употребление сахара может стать причиной серьезных проблем в организме.

Так, например, двух бокалов может быть достаточно, чтобы добиться рекомендованной суточной нормы сахара для взрослых. Соответствующее исследование было проведено британскими учеными.

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Они проанализировали 30 бутылок этого напитка. Оказалось, что в некоторых из них содержится до 59 граммов сахара – это больше, чем в глазированных пончиках.

Суточная норма в двух стаканах

Национальной службе здравоохранения рекомендуют взрослым потреблять не более 30 граммов "бесплатных сахаров" в день, в частности, сахара во фруктовых соках и смузи или сахара, который добавляют в пищу или напитки.

Независимая лаборатория проанализировала бутылки красного, белого, розового, фруктового и игристого вина от популярных британских брендов.

На этикетке ни одной из бутылок не было указано пищевой информации, поскольку это не требуется законом. Содержание калорий отображалось только в одной из пяти проанализированных бутылок.

Анализ показал, что можно достичь суточной нормы сахара для взрослого человека, выпив два средних бокала некоторых вин.

Меньшая крепость – не всегда меньше сахара

Обычно тихие сухие вина содержат до 10 граммов сахара на литр, сладкие – более 30 граммов. То есть все зависит от выбора конкретного вина.

Считается, что алкоголь в вине поступает из сахара. Однако специалисты обнаружили, что вина меньшей крепости были среди содержащих наибольшее количество сахара.

Это значит, что напитки меньшей крепости не обязательно являются "здоровым выбором", несмотря на меньшее содержание алкоголя,

– отметили они.

Жаль сахара

Поэтому участники кампании призывают к переменам, чтобы лучше информировать пьющих вино о том, сколько калорий и сколько сахара они потребляют.