Так за 26 августа на Прикарпатье превышен показатель динамики госпитализации больных коронавирусом. При норме до 50%, в Ивано-Франковской области – 54,2%.

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На Черкасщине – несоответствующие нормы вакцинации

Что касается Черкасской области, то здесь ситуация другая. Не соответствуют "зеленой" норме показатели вакцинации населения. Так, 26 августа в области вакцинировали 299 человек на 100 тысяч населения, когда нужно было по меньшей мере 300. Днем ранее показатель был еще хуже – 273 человека на 100 тысяч.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?

По состоянию на 27 августа в Украине обнаружили По состоянию на 27 августа в Украине обнаружили 2 миллиона 280 тысяч 203 случая коронавируса, выздоровели более 2 миллионов 204 тысячи больных. Умерли 53 603 человека. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 2032 человек, умерли 66 больных.

Локдаун возможен в ноябре, – Кузин

Отметим, что недавно главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что в ноябре в Украине уже прогнозируют "красный" уровень эпидемиологической безопасности. Вероятно, именно тогда страна снова может пойти на локдаун.

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