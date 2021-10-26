Всего в Украине показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для COVID-больных, составляет 66%. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, сейчас самая сложная ситуация в Донецкой и Запорожской областях.

Виктор Ляшко "Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель заполненности коек, которые позволяют проводить кислородную терапию, достигает уже 80% – это Донецкая и Запорожская области".

Согласно данным Минздрава, показатели загруженности коек с кислородом превышены в 12 регионах Украины (включая Киев). В то же время уровни госпитализации превышены в 18 областях и в столице.

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Источник: Минздрав