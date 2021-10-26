В двух регионах Украины койки с кислородом заполнены на 80%: где самая угрожающая ситуация
26 октября 2021 , 13:25Читати новину українською
Источник:24 канал
В Украине осложняется ситуация с COVID-19. Уже в двух областях страны койки с кислородом в больницах заполнены на 80%.
Всего в Украине показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для COVID-больных, составляет 66%. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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По словам Ляшко, сейчас самая сложная ситуация в Донецкой и Запорожской областях.
Виктор Ляшко
"Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель заполненности коек, которые позволяют проводить кислородную терапию, достигает уже 80% – это Донецкая и Запорожская области".
Согласно данным Минздрава, показатели загруженности коек с кислородом превышены в 12 регионах Украины (включая Киев). В то же время уровни госпитализации превышены в 18 областях и в столице.
Последняя статистика заболеваемости коронавирусом в Украине
Источник: Минздрав
- Тем временем за минувшие сутки, 25 октября, больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605), Запорожской (1 335), Харьковской (1 255) и Херсонской (1 222) областях.
- Вчера в Украине зарегистрировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы госпитализировали 2 939 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли еще 734 инфицированных – это наибольшее количество с начала пандемии. В то же время выздоровели 9 738 пациентов.
- По состоянию на 26 октября в Украине обнаружили 2 803 159 больных коронавирусом, 2 390 112 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, 64 936 пациентов ушли из жизни, так и не сумев преодолеть болезнь.