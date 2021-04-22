В Мксиці и Польши изъяли из обращения поддельные вакцины против COVID-19. То, что препарат подделка подтвердила компания производитель Pfizer / BioNTech.

Вакцина имела поддельную маркировку

СМИ сообщили, что в Мексике поддельную вакцину получили около 80 человек. Одна доза препарата, выдаваемая за Pfizer / BioNTech, стоила около тысячи долларов.

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Известно, что обнаруженная в Мексике вакцина имела поддельную маркировку.

Министр здравоохранения мексиканского штата Нуэво-Леон Мануэль де ла О Кавасос, рассказал, что у препарата, найденного в пивных холодильниках, был неправильный срок годности и номер партии совпадал с вакциной, отправленной в штат.

Что на самом деле было в ампулах

В Польше поддельную вакцину использовать не успели. По данным властей, вероятно, поддельный препарат на самом деле был лекарством против морщин.

Флаконы изъяли в Польше и Мексике в ходе расследований. Заметим, что компания Pfizer впоследствии также подтвердила, что препараты являются подделкой.

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