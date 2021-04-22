В двух странах обнаружили поддельную партию вакцин Pfizer
В Мксиці и Польши изъяли из обращения поддельные вакцины против COVID-19. То, что препарат подделка подтвердила компания производитель Pfizer / BioNTech.
Источник:Wall Street Journal
Вакцина имела поддельную маркировку
СМИ сообщили, что в Мексике поддельную вакцину получили около 80 человек. Одна доза препарата, выдаваемая за Pfizer / BioNTech, стоила около тысячи долларов.
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Известно, что обнаруженная в Мексике вакцина имела поддельную маркировку.
Министр здравоохранения мексиканского штата Нуэво-Леон Мануэль де ла О Кавасос, рассказал, что у препарата, найденного в пивных холодильниках, был неправильный срок годности и номер партии совпадал с вакциной, отправленной в штат.
Что на самом деле было в ампулах
В Польше поддельную вакцину использовать не успели. По данным властей, вероятно, поддельный препарат на самом деле был лекарством против морщин.
Флаконы изъяли в Польше и Мексике в ходе расследований. Заметим, что компания Pfizer впоследствии также подтвердила, что препараты являются подделкой.
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Кратко о вакцине против коронавируса от Pfizer
- Вакцина производства немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer на 91% эффективна в предотвращении заболевания. Две дозы вакцины вводят внутримышечно с интервалом в 21 день.
- 16 апреля в Украину прибыла первая партия 117 тысяч доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. Вакцина поступила в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Согласно плану Минздрава, будут вакцинировать препаратом Pfizer жителей и персонал домов для пожилых людей, а также сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.
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