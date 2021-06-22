Двум пенсионеркам случайно вкололи три дозы вакцины: детали инцидента в Японии

В Японии двум пожилым людям ввели по три дозы вакцины против коронавируса. Сейчас они хорошо себя чувствуют.

Обе пенсионерки в стабильном состоянии

Инцидент произошел в городе Окаяма. Одной из пациенток было более 90 лет. Ее перепутали с другой женщиной, которая оказалась ее полной тезкой.

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Другой женщине 70 лет, она прибыла в городское учреждение для пожилых людей, но предварительно уже получила первую дозу вакцины. Впрочем, на этот раз она получила две дозы вакцины подряд.

Об ошибке стало понятно после того, как работники больницы просмотрели видео с камер наблюдения.

В Японии продолжается массовая вакцинация против СOVID-19

К слову, 21 июня в Японии началась массовая вакцинация от COVID-19 для людей в возрасте до 65 лет. Власти страны намерены завершить вакцинацию населения до ноября.

Медики города заверили, что будут прилагать усилия для предотвращения подобных случаев и тщательнее проверять данные.

Статистика COVID-19 в Японии

По данным Worldometers, по состоянию на 22 июня в целом в Японии обнаружили свыше 785 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Жертвами болезни стали более 14,4 тысячи человек, выздоровели — более 750,4 млн человек.