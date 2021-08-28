После победы Кристин заявила, что это позволит ее семье "осуществить все мечты". Женщина уже придумала, куда потратит деньги.
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Она хочет оплатить колледж для своих троих детей. А также отремонтировать дом. Еще часть денег она пожертвует службам, помогающим людям с психическими расстройствами.
Розыгрыш призов в Мичигане за прививку
- Розыгрыш призов среди вакцинированных в Мичигане запустили еще в июле 2021 года. Так власти хотели мотивировать людей делать прививки против коронавируса.
- Ежедневно среди вакцинированных разыгрывали по 50 тысяч долларов.
- Кроме того, девять школьников в возрасте от 12 до 17 лет, которым сделали прививку, получили 4-летние стипендии на обучение.
- Также в США несколько недель назад разыграли приз в размере 1 миллиона долларов. Обладательницей выигрыша стала жительница штата Огайо.
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