После победы Кристин заявила, что это позволит ее семье "осуществить все мечты". Женщина уже придумала, куда потратит деньги.

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Она хочет оплатить колледж для своих троих детей. А также отремонтировать дом. Еще часть денег она пожертвует службам, помогающим людям с психическими расстройствами.

Розыгрыш призов в Мичигане за прививку

Розыгрыш призов среди вакцинированных в Мичигане запустили еще в июле 2021 года. Так власти хотели мотивировать людей делать прививки против коронавируса.

Ежедневно среди вакцинированных разыгрывали по 50 тысяч долларов.

Кроме того, девять школьников в возрасте от 12 до 17 лет, которым сделали прививку, получили 4-летние стипендии на обучение.

Интересно! По подсчетам властей штата Мичиган, с начала розыгрыша в нем зарегистрировались 2,4 миллиона жителей. Еще 106 тысяч старшеклассников претендовали на стипендии.

Также в США несколько недель назад разыграли приз в размере 1 миллиона долларов. Обладательницей выигрыша стала жительница штата Огайо.

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