В Минздраве оценили готовность Украины к введению паспортов вакцинации. Там пояснили, что вопрос еще нуждается в обсуждении, однако государство готово к любому развитию событий.

Украинские специалисты обсуждают все это с иностранными партнерами. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 16 апреля в Верховной Раде.

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Он отметил, что комиссар ЕС по вопросам юстиции уже представил проект паспортов вакцинации. Там, в частности, хотят указывать данные о ПЦР-тестировании и даже количество антител.

"Это вызвало бурную дискуссию среди евродепутатов. Поэтому мы ждем от них финального решения, каким он будет", – добавил глава украинского Минздрава.

Степанов заверил, что со своей стороны специалисты Минздрава и Минцифры постоянно общаются с европейскими партнерами. В частности – о том, каким образом в ЕС будут вводить эти паспорта.

Мы полностью готовы к любому развитию событий. Потому что наша электронная система здравоохранения е-Health готова к выгрузке любых данных,

– подчеркнул чиновник.

Министр добавил, что Минздрав имеет все данные по вакцинации людей, заболеваемости и тестированию. В то же время использование COVID-паспортов теперь важно обсудить внутри страны.

Обратите внимание! В начале марта в ВОЗ заявили, что не рекомендуют странам вводить COVID-паспорта. В то же время там готовы консультировать страны относительно содержания таких документов.

Вакцинация в Украине: главное

По данным Минздрава, по состоянию на 16 апреля первую дозу вакцины против коронавируса получили 432 815 украинцев. В то же время полностью вакцинировались уже 5 человек.

Министерство обнародовало составы вакцин, которые уже используют или ожидают в Украине. Говорится о Covieshield (AstraZeneca), CoronaVac, AstraZeneca и препарате от Pfizer.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что свободной продажи вакцин в Украине не стоит ожидать ранее, чем в ноябре 2021 года.



Вакцинация в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала