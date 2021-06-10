Исследователи из Бингемтонский университет провели исследование, в котором приняли участие мужчины и женщины в возрасте старше 30 лет. Результаты работы указывают на то, что психическое здоровье женщин в большей степени связано с диетическим фактором, чем у мужчин.

К теме Эффективные для похудения продукты с низким гликемическим индексом

Интересно, что разные модели питания коррелировали с физическими нагрузками, которые выполняли люди. Между диетическими пристрастиями в совокупности с физическими упражнениями и обнаружили связь с психологическим благополучием.

Но у женщин эта корреляция оказалась значительно четче, чем у мужчин. То есть нездоровая диета значительно хуже влияла на их психологическое здоровье.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что правильное питание в сочетании со здоровой физической активностью могут скорректировать определенные психологические проблемы у женщин в зрелом возрасте.

Советы исследователи дали женщинам: